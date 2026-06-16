Vali Karakaya, Ahlat'taki AFAD Tematik Kampı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Karakaya, Ahlat'taki AFAD Tematik Kampı'nı ziyaret etti

16.06.2026 09:42
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Tematik Kamp'ı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Tematik Kamp'ı ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki kamp alanına gelen Karakaya, 76 ilden 411 personelin katılımıyla yürütülen eğitim kampıyla ilgili Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'den bilgi aldı, personelle bir araya geldi.

Vali Karakaya, burada yaptığı konuşmada, afet olduğunda bütün gündemlerin devre dışı kaldığını, afetin ise şehrin ve ülkenin ana gündemi haline geldiğini söyledi.

Yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan derslerin dikkate alınmasının ve buna göre hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Sahada görüyoruz ki, afetlere müdahale imkanlarına ve becerilerine sahip dünyadaki en iddialı ülkelerin başında geliyoruz. Bu, arama kurtarma ekiplerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, askerimizin, jandarmamızın ve madencilerimizin başarısıdır. En zor zamanlarında milletimize yarenlik ediyor, el uzatıyorsunuz. Unutmayın ki milletimizin duası her daim sizlerle. Milletimiz, zor zamanında yanında olanları unutmaz. Üniformalarınızla devletimizi de temsil ediyorsunuz. Vatandaşımızın gözünde devletimizin itibarını yükseltiyorsunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum."

Afetlerin farklı açılardan değerlendirilebileceğini belirten Karakaya, AFAD Başkanlığının deprem, sel, heyelan, çığ ve büyük boyutlu kazalara kadar tüm kentlerde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlığı yaptığını kaydetti.

Bu kapsamda oluşturulan çalışma gruplarının güncellendiğini aktaran Karakaya, "AFAD Başkanlığımızın koordinesinde büyük afetlere bütün devlet birimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız müdahale ediyor. Bu çerçevede AFAD personelimizin ve arama kurtarma ekiplerimizin birbirini tanıması çok kıymetli. Buradaki tecrübe paylaşımıyla çok daha nitelikli şekilde hem kendinizi geliştireceğinize hem de yetiştireceğiniz personele katkı sağlayacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Kamp alanını inceleyen Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Karakaya, Ahlat'taki AFAD Tematik Kampı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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