Siirt Valisi Bayram Mesajı Yayımladı - Son Dakika
26.05.2026 13:27
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, büyüklerin ziyaret edilmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kızılkaya, mesajında, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bizler de kadim medeniyetimizin mirasçıları olarak bu mübarek günleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, yetim ve öksüz çocuklarımızı sevindirmeyi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerini unutmamayı hep birlikte görev bilmeliyiz. Çünkü bayram, paylaştıkça güzelleşen, kardeşlikle anlam kazanan müstesna bir değerdir. Bayramı farklı şehirlerde geçirecek vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına dikkatle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum."

Vali Kızılkaya, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Siirt Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Trafik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:14
14:13
13:19
12:33
11:44
11:36
