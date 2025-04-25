Vali Musa Işın ve Milletvekillerinden Simav Yemişli Köyüne Geçmiş Olsun Ziyareti

Vali Musa Işın ve milletvekillerinden deprem üssü Simav Yemişli köyüne geçmiş olsun ziyareti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli Köyü merkezli meydana gelen ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremler sonrası Vali Musa Işın ve AK Parti milletvekilleri bölgeye giderek vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Musa Işın, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasar tespiti yapılmadı. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Gerekli kontroller titizlikle sürdürülüyor. Bugün Simav'da bir dakika arayla önce 3.4, ardından 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün sabah saatlerinde de 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşadık" dedi.

Konuşmasının sonunda bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Musa Işın, "Allah memleketimizi, milletimizi her türlü afetten, beladan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan ve ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti.