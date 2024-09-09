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İlk zili çalan ve çocuklarla sıraya oturan vali okul hatıralarını paylaştı

İlkokulda öğretmeni annesi olduğunu söyleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 5 yıl boyunca okulda bir kere bile 'anne' diye seslenemediğini söyledi

BARTIN - Bartın'da 196 okulda 2 bin 507 öğretmen ve 33 bin 538 öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılışı ve ilköğretim haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Vali Nurtaç Arslan, ilk zili çaldı. Öğrencilerle birlikte sırada oturan ve öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleri ile toplantı yapan Vali Arslan, hatıralarını paylaşarak, "benim ilkokul öğretmenim annemdi. Ama hiç anne demedim" dedi.

Bartın Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen törenle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı gerçekleştirilerek, İlköğretim Haftası kutlandı. Yapılan konuşma, okunan şiir ve gösterilerin düzenlendiği programda, ders başı yapacak öğrenciler, törene katılan Vali Nurtaç Arslan'ın çaldığı ilk zilin ardından okulu ve sınıfları doldurdu. Sınıfları da tek tek gezen Vali Nurtaç Arslan, öğrencilere ilk dersi vererek, tavsiyelerde bulundu. Tahta sıralarda oturan Vali Arslan, öğrencilerle muhabbet etti.

Anaokulu öğrencisinden "müdür" sitemi

Sınıftaki çocuklar ise en çok ilgiyi Vali Arslan ile birlikte askeri kıyafetlerle sınıfa giren komutanlara gösterdi. Sınıflarına gelen protokolü gören bir anaokulu öğrencisi ise "Bir sürü müdür var. Bu ne yav. Müdür çok" diyerek Vali Arslan'a sitemde bulundu. Herkesin farklı bir mesleğe sahip olduğunu belirten Vali Arslan, yanındakilerden bazılarının komutan, bazılarının belediye başkanı olduğunu söyleyerek, öğrencilere protokolü ve mesleklerini tanıttı.

Sınıfları dolaşmasının ardından Vali Arslan, okulun öğretmenler Odası'na geçti. Burada okul idareci ve öğretmenleri ile toplantı yapan Vali Arslan, yeni eğitim ve öğretim sezonunu kutlayarak, idareci ve öğretmenlere başarı diledi. Eksiklerinin olup olmadığını soran Vali Arslan'a okulun eksiği bulunmadığı belirtildi. Okulun 93 yıllık olduğunu binanın ise 10 yıl önce yıkılarak yeniden yapıldığını belirtilen Vali Arslan'a okulun tarihi hakkında da bilgi verildi.

"Hiç anne demedim"

Vali Arslan, sınıf gezisinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla gözüktüğünü belirterek, okuldaki öğrenci sayısı hakkında bilgi aldı. Kız öğrencilerin de, kadın öğretmenlerin de daha fazla olduğu belirtilen Vali Arslan, kendi ilkokul hatıralarını okul idareci, öğretmenler ve il protokolü ile paylaştı. Annesinin öğretmeni olduğunu belirten Arslan, "Benim ilkokul öğretmenim annem. çok şanslıyım ben. Ama zor. Anne de, baba da okumak gerçekten çok zor. Tekrar öyle bir durum olsa, tercih etmem. Mümkün mertebe şimdiki öğretmenlerimiz de böyle bir durumu tercih etmemeye çalışıyor. Bizim şartlarımız, bugünkü gibi değildi tabi. 40 yıl öncesinden bahsediyorum. Köy okulu. Öğretmen sayısı belli, birinci sınıfı okutacak öğretmen belli, o da annem. Okula gitmeme gibi bir durumuz hiç olmadı. Ama hiç anne demedim. 5 yıl boyunca öğretmenim dedim. Bir çıksın bakalım ağzımızdan ne oluyordu o zaman. Çok sertti. Söyletmezdi, mümkün değil. Evde anne, okulda öğretmenim. Evde hiç karıştırmazdım. düşünüyorum da nasıl bir kızdım. Biz 40 yıl önce böyle yetiştirilmişiz. Şimdi yeni nesil farklı. Baktık, delikanlı ilkokul 1. sınıfta, dövmeli" diye konuştu.

Velilere sitem

Öğrencilerin geleceğe hazırlanmada öğretmenlerinin omzuna büyük bir yük bindiğini belirten Vali Arslan, öğretmenlerin birebir öğrencilerle ilgileneceğine inandığını ifade etti. Bazı velilerin çocukları ile yeteri düzeyde ilgilenmediğini ifade eden Arslan, bu sezon velilerin çocuklarını ilgisini arttırmak için yoğun çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Anne ve babalara çocukları ile daha çok ilgi göstermesini isteyen Vali Arslan, "Çok fazla taşımalı öğrencilerin geldiği okullarımız var. Burada en büyük sorun bazı velilerin çocuklara karşı ilgilerinin zayıf olması. Bunun da sebepleri belki ailelerin ayrı yaşamaları, aile büyüklerinin çocuklara bakması olabilir ama çocuklarla çok ilgilenemiyorlar. Bu dönemde bizim de önceliklerimiz arasında velileri biraz daha işin içerisine çekmeyi düşünüyoruz. Veliler de biraz daha aktif olsun. Çocuklarla daha çok iletişim halinde olsunlar istiyoruz" dedi.

Öğretmenler odasındaki toplantının ardından sona eren programa Vali Arslan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, askeri erkan, polis ve kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.