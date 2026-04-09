Vali Özkan'dan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişinden aldığı güç ve milletin desteğiyle kamu düzenini koruma, asayişi sağlama ve suçla mücadele görevlerini yüksek bir vazife bilinciyle sürdürdüğünü belirtti.

Emniyet teşkilatının kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın can ile mal güvenliğinin korunması için mücadele ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"İlimizde ve ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."