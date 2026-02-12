Vali Şahin Trabzonspor\'u Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli ve Murat İskender, Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz ve yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ile bir araya geldi.

Vali Şahin, yöneticilerin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kafkas da ziyaretin anısına Vali Şahin'e plaket ile bakır fincan takımı hediye etti.