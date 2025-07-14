Vali Sezer'den Üreticilere Yangın Uyarısı - Son Dakika
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Vali Sezer'den Üreticilere Yangın Uyarısı

Vali Sezer\'den Üreticilere Yangın Uyarısı
14.07.2025 19:06
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın riskine karşı üreticilere duyarlı olmalarını hatırlattı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticilere olası yangınlara karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sezer, gazetecilere, bugün Havsa'nın Oğulpaşa, dün de Keşan'ın Mahmutköy'de yangınlar çıktığını anımsattı.

Kentte buğday hasadının bittiğini, çiftçilerin anızı sürmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirten Sezer, "Dün Keşan Mahmutköy'de bir yangın söz konusuydu ve ucuz atlattığımız bir yangın. Oradaki şüphelendiğimiz konu da anız yangınından çıktığı konusunda daha netleştirmedik, adli tahkikatk sürüyor onunla ilgili olarak. Üreticilerimiz şunu bilsinler, şu anda nem oranının en düşük olduğu ve sıcaklıkların zirve yaptığı bir dönemde her kıvılcım bir ormanı yakar. Her kıvılcım bir köye sirayet edebilir. Bunun mesuliyetini kimse üzerine almasın ve dikkatli olsunlar." dedi.

Sezer, on yılların emeğiyle oluşan ormanların heba olmaması için anızların kesinlikle yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Biçim esnasındaki olası yangınları önlemek için 60'a yakın su tankeri alarak dağıttıklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Biçerdöverlere yangın tüpü zorunluluğu getirdik. Biz hasat başlamadan önce bir toplantı yaptık ve bütün muhtarlarımıza ve üreticilerimize alınan kararları kaymakamlar vasıtasıyla ilettik ve takip ediyoruz. Bu konuda daha duyarlı olsunlar. Geçen seneye göre yangınlarımızda azalma var.

Özellikle bu ekili alanlarda çıkan yangınlar noktasında yüzde doksana yakın bir azalma var. Fakat hiç yanmasın. Sonuçta bir milli servet yanan. Ormanlarımız da aynı şekilde geleceğe bıraktığımız birer mirastır. Her türlü tedbirleri biz Valilik emri olarak da yayınladık. Sadece bu konuda biraz daha duyarlılık biraz daha dikkat istiyoruz ve birbirimizi bu noktada uyarmamız çok iyi olacaktır."

Kaynak: AA

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