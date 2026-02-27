Vali Sezer Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Sezer çifti, her zaman yaş alan büyüklerin yanında olduklarını belirtti.