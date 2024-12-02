Vali Şıldak'tan Hüsna Tunalı'ya Ziyaret - Son Dakika
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Vali Şıldak'tan Hüsna Tunalı'ya Ziyaret

Şanlıurfa'nın çiçek üretiminde Hüsna Tunalı'yı ziyaret eden Vali Şıldak, aileyi tebrik etti.

02.12.2024 17:50
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ailesiyle çiçek üretimi yapan Hüsna Tunalı'yı kurduğu serasında ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesinde 7 dekarlık alan üzerinde çiçek üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kurduğu serada 4 çocuğu ve eşinin desteğiyle üretim yapan Hüsna Tunalı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Şıldak, faaliyetlerinden dolayı Tunalı ailesini tebrik etti.

Hüsna Tunalı'nın hayata bakışının tüm kadınlara örnek olmasını dileyen Vali Şıldak, "Bugün incelemelerimizde Hüsna Tunalı hanımefendi ile tanışma fırsatımız oldu. Kendisi emekli fizyoterapist. Emekli olduktan sonra eşi ile birlikte seracılığa başlıyor. Bu alanda eğitimini tamamlamak için Ziraat Fakültesini okuyor. Şanlıurfa'da bu tür buluşmalarımızda insanlarımızın azmi ve çalışkanlığı bizi heyecanlandırıyor. Hüsna hanımı hayata bakışı ve çalışkanlığından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek üretimi yapan Hüsna Tunalı ise ziyaretinden dolayı Vali Şıldak'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir Pazar günü valimizi seramızda görmek bizlere aynı zamanda daha çok çalışma azmi verdi. Kadınlar hedef belirledi mi başaramayacakları iş yoktur. Ben burada seracılık yapıyorum ve aynı zamanda bu işin eğitimini alıyorum. Hayat çok güzel ve gerek eğitim gerekse iş bakımından yaşın da çok dikkate alınmayacağını önerebilirim. Şanlıurfamızın bereketli topraklarında bulunmak ve bir kadın olarak ülkemde her daim üretici olarak yer almak benim için bir gururdur."

Kaynak: AA

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