Vali Soytürk Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

14.03.2026 11:49
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne'de taziye ziyaretleri ve resmi görüşmeler yaptı.

Soytürk, babası vefat eden AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a taziye ziyaretinde bulunarak, Aksal ve ailesine başsağlığı diledi.

Ardından, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden Soytürk, kendisiyle bir süre görüştü.

Soytürk, daha sonra, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay'ı ziyaret etti.

Vali Soytürk, Sarıca ve Bay ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

