Vali Soytürk Saray'da Proje İncelemeleri Yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Özsoy, ilçede hayata geçirilen projeler ve İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından, kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, ardından, Saray Belediyesi tarafından 53 bin metrekare alana yapılması planlanan hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.