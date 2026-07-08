Vali Sözer, Kaymakam Helvacı\'yı Kabul Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Helvacı'yla makamında görüşen Sözer, Helvacı'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Sözer, daha sonra Helvacı'ya görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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