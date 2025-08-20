Vali Sözer, Pazaryeri'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Sözer, Pazaryeri'nde İncelemelerde Bulundu

Vali Sözer, Pazaryeri\'nde İncelemelerde Bulundu
20.08.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri'nde muhtarlarla toplantı yapıp tesisleri ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Sözer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Daha sonra, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Vali Sözer, tesislerde antrenman yapan sporcularla sohbet etti.

Vali Sözer başkanlığında, Pazaryeri'nde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Buradaki toplantıya, Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve diğer ilgililer ile muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Vali Sözer, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Bar'ı evinde ziyaret etti.

Vali Sözer, daha sonra Bozcaarmut köyü ve organize sanayisinde bir seramik fabrikasına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Politika, Kıbrıs, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sözer, Pazaryeri'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:01:39. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sözer, Pazaryeri'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.