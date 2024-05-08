Vali Toraman: Elazığ'da binlerce konut teslim edildi ve inşaatı devam ediyor

Güncel

Vali Toraman, "2 bin 661 konutu teslim ettik, 5 bin 155'ininde de inşaatına başlandı ve devam ediyor"

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolmadan Elazığ'da 2 bin 661 konutun teslim edildiğini dile getiren Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, "Elazığ genelindeki şantiyelerde 5 bin 155 konut inşası devam ediyor. İhale hazırlık aşamasında olan 4 bin 454 konut var" dedi.

Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından kentte inşası devam eden TOKİ konut alanlarında incelemelerde bulundu. Vali Toraman'a, AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu eşlik etti. Şantiye alanlarında yetkililerden bilgi alan Toraman, ardından açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinden sonra hasar tespit çalışmalarının süratli bir şekilde yapıldığını dile getiren Vali Ömer Toraman, "Arkasından da hak sahipliği süreci işletilmişti. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için konutların inşa faaliyetlerine de hızlı bir şekilde başlanıldı. Hızlı hareket edilmesinin bir neticesi olarak ilk konutlarımızı, şubat ve mart ayında çekilen kura ile teslim etmeye başlamıştık. Bu çerçevede 6 Şubat depremlerinden sonra ilimizde hak sahibi olan vatandaşlardan 2 bin 661 vatandaşımızın kurası çekip konutlarının teslim süreni devam ettiriyoruz. Bu büyük bir hız ve başarıdır. Depremin birinci yılı dolmadan ilimizde 2 bin 661 konutu teslim ettik. Bunların bin 900'e yakını Elazığ şehir merkezinde, bir miktarı Karakoçan ve Sivrice ilçesinde" diye konuştu.

"5 bin 155 konutun inşaatına başlandı ve devam ediyor"

Diğer hak sahibi vatandaşların konutlarını süratli bir şekilde yapıp teslim etmek için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Toraman, "Bu çerçevede şuana kadar, Elazığ genelinde 5 bin 155 konutun inşaatına başlandı ve devam ediyor. Aksaray rezerv alanı da dahil olmak üzere Elazığ genelindeki şantiyelerde 5 bin 155 konut inşası var. Bunların 2 bin 393 tanesi Elazığ şehir merkezindedir. Öte yandan Baskil, Palu, Arıcak, Alacakaya, Keban, Ağın, Kovancılar, Karakoçan ilçelerinde inşaatlar devam ediyor. Buralarda da toplam bin 808 konut yapılıyor. Ayrıca köylerde de şuana kadar 954 konutun inşaatına başlanmış durumdadır. Bu üç kalemi topladığımızda 5 bin 155 konut inşa ediliyor. Bu konutlar tamamlandıkça TOKİ tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra AFAD Başkanlığı'na devrediliyor. Bizde bunların kurasını çekerek teslim etme sürecini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"İhale hazırlık aşamasında olan 4 bin 454 konut var"

Toraman, "Kurasını çektiğimiz 2 bin 661 ve inşaatı devam eden 5 bin 155 konut sayınını topladığımızda 7 bin 900 civarında konut ediyor. Bu Elazığ'daki toplam hak sahibine mukayese ettiğimizde çok yüksek bir oran. Orta hasardan ağır hasara geçen vatandaşlara dair ettiğimizde 13 bin 579 hak sahibi var. Bu sayılar değişebiliyor. İhale hazırlık aşamasında olan 4 bin 454 konut var. Bunların da 3 bin 254'ü il merkezindedir. Köylerimizde de bin 200 konutun ihalesine çıkacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ihale hazırlıklarına başladı. Yer seçimlerini tamamladıkça ihale edip, inşaatlarına başlayacağız. 2023 depreminden hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarını teslim etmek yolunda önemli mesafe kat ettiğimizi ifade edebilirim. Çalışmalara, ihalelere ve proje çalışmalarına erken başlanmasının önemli bir rolü var. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Elazığ bu konuda tecrübeli bir ildir. 2020 depreminden sonra çok daha büyük inşaatları tamamladı" dedi.