Vali Toraman Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğü ile Çanakkale Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Meteoroloji İl Müdürlüğüne giden Vali Toraman, burada İl Müdürü Erol Öztabak'tan kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne geçen Toraman, Gümrük Müdürü Zeynel Kahraman ile kurumun işleyişi ve yürüttüğü işlemlerle ilgili görüştü.