Vali Turan Akyüz'ü Kabul Etti

Vali Uğur Turan, Kırklareli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul etti.
Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına atanan Akyüz'e görevinde başarılar diledi.
Akyüz'de Vali Turan'a teşekkür etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, vatandaşlarla buluştu
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Üsküp beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sarıçam, beldedeki esnafları ziyaret edip sohbet etti.
Ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluşan Sarıçam, istekleri dinledi.
