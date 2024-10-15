Vali Turan Longoz Ormanları'nı Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi ile kuş gözlem kulesini ziyaret etti.

Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Turan, Longoz Ormanları'nı da gezdi.

Turan, İğneada'nın tarih, doğa ve deniz turizmi açısından son derece önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Kırklareli'nin dünyanın sayılı su basar ormanlarına sahip olduğunu ifade eden Turan, binlerce endemik bitki ve kuşlara ev sahipliği yaptığını söyledi.