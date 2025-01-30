Vali Turan, Yeşilay Merkezini Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

Vali Turan, merkezi gezerek, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görevli personelle de sohbet eden Turan, Yeşilay'ın çok önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Özellikle bağımlılıkla mücadeleyi önemsediklerini ifade eden Turan, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumlulukları yapması gerektiğini kaydetti.