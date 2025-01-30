Vali Turan, Yeşilay Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Turan, Yeşilay Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

30.01.2025 09:47
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

Vali Turan, merkezi gezerek, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görevli personelle de sohbet eden Turan, Yeşilay'ın çok önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Özellikle bağımlılıkla mücadeleyi önemsediklerini ifade eden Turan, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumlulukları yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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