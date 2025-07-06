Kırklareli Valisi Uğur Turan, cami inşaatında incelemede bulundu.
Turan, Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyündeki Eski Cami inşaatını gezip, yetkililerden bilgi aldı.
İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Turan, caminin tarihine uygun olarak restore edileceğini kaydetti.
İncelemede Lüleburgaz Kaymakam vekili Tamer Orhan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Uğur Turan Cami İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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