Vali Yiğitbaşı'ndan Kamu Personeline Teşekkür - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı'ndan Kamu Personeline Teşekkür

Afyonkarahisar Valisi, CİMER üzerinden teşekkür edilen kamu personeline başarı belgesi takdim etti.

18.09.2024 15:53
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, verdikleri hizmet ile vatandaşların CİMER üzerinden kendilerine teşekkür ettiği kamu personeline başarı belgesi takdim etti.

Yiğitbaşı, ziyarette, CİMER'in aslında hep "şikayet edilen" yer olarak bilindiğini ancak aslında vatandaşlara yönelik çok güzel hizmetlere vesile olduğunu söyledi.

CİMER üzerinden istek, öneri ve şikayetlerin yanında bazen güzel mesajlar da aldıklarını kaydeden Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bize ulaşan son CİMER raporları içerisinde Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi Göz Polikliniği Servisinde tedavi gören bir vatandaş bu serviste görevli hekimimize ve ekibine teşekkür etmiş. Yine aynı rapor içerisinde Sandıklı'da ailesiyle trafik kazası geçiren bir vatandaşımız da Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline kaza sonrası gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür etmiştir. Kamu görevlerimize gelen bu mesaj bizleri de hayli memnun etti. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duydum."

Küçük bir teşekkürün aslında büyük bir motivasyona vesile olduğunu kaydeden Yiğitbaşı, "Ne güzel ki vatandaşın gönlüne girmiş, hayır duasını almışsınız. Bir teşekkür aslında hepimize motive olabiliyor. İnsani yaklaşım, vatandaş hassasiyeti çok kıymetli. Bizler Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu anlayışı hakim kılmak için çalışıyoruz. Vatandaşın yerine kendimiz koyarak, onları anlamaya çalışarak görev yapmak, bunun da dönüşünü vatandaşımızdan olumlu bir şekilde almak çok önemli. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duydum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen ise CİMER üzerinden yapılan bütün başvuruları titizlikle inceleyip, vatandaşların taleplerine yasal süresi içerisinde çözüme kavuşturmak suretiyle geri dönüş yaptıklarını, gelen olumlu mesajların kendilerini de motive ettiğini kaydetti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan da zor bir görev yaptıklarını, bazen küçük bir nezaketin unutulabildiğini ama vatandaşlardan gelen böylesine güzel mesajların da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Vali Yiğitbaşı, 9 kamu personeline Başarı Belgesi vererek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yiğitbaşı'ndan Kamu Personeline Teşekkür - Son Dakika

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