Vali Zorluoğlu, AA Diyarbakır\'ı Ziyaret Etti

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu'nu AA Diyarbakır Bölge Müdürü Sema Kaplan ve başmuhabir Nurten Aslan karşıladı.

Haber merkezinde muhabirlerle bir araya gelerek, görüşen Zorluoğlu Bölge Müdürü Sema Kaplan'dan AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaplan, Vali Zorluoğlu'na AA'nın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin hazırladığı "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli üç kitap ile ilgili de bilgi verdi.

Zorluoğlu, AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna aktardığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti, başarı diledi.