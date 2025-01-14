Vali Zorluoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Zorluoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Vali Zorluoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

14.01.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Zorluoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını seçen Vali Zorluoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" karesini oyladı.

Zorluoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy verdi.

Vali Zorluoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl oylamada yer alan fotoğrafların da birbirinden ilginç ve kaliteli olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Fotoğrafların içinden seçim yaparken zorlandık. Maalesef 2024 yılında gerek Gazze'de gerek başka yerlerde yaşanan zulümlere ilişkin de fotoğraflar vardı. Özellikle çocukların içerisinde bulunduğu zorluklardan da ben çok etkileniyorum. Ama hayatın diğer güzel taraflarına yönelik de güzel fotoğraflar gördük ve seçimlerimizi yaptık. Ümidim ve temennim, bundan sonraki yıllarda güzel fotoğraflarla seçim yapalım. Zulümlerin, eziyetlerin, işkencelerin son bulduğu bir dünya olsun. Önümüzdeki yıllarda öyle fotoğraflarla karşılaşmayalım." dedi.

Anadolu Ajansının bir asrı aşan tarihe ve birikime sahip olduğuna işaret eden Zorluoğlu, sadece fotoğraflarıyla değil, haberleri ve yayınlarıyla da ulusal ve uluslararası alanda haberciliğin önemli adreslerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Zorluoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.