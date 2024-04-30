Van Bahçesaray'da Kariyer Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Van Bahçesaray'da Kariyer Haftası etkinliği düzenlendi

Van Bahçesaray\'da Kariyer Haftası etkinliği düzenlendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri için düzenlenen programda öğrencilere farklı meslekler tanıtıldı. Programda konuşan okul müdürü Ferhat İlhan, öğrencilerin doğru bilgi edinerek geleceklerini daha gerçekçi ve yeteneklerine uygun alanlar üzerine inşa edeceklerini belirtti. Programa katılan öğrenciler ise meslekler hakkında bilgi sahibi olmanın faydalı olduğunu ifade etti.

30.04.2024 11:49
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri için program düzenlendi.

Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ferhat İlhan, hafta içi her gün öğrencilere farklı bir mesleğin tanıtıldığını söyledi.

Okula davet ettikleri alanında uzman kişilerin öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdiğini belirten İlhan, "Meslek grupları arasında öğretmen, doktor, hemşire, polis, itfaiye eri, paramedik ve avukatlar yer aldı. Öğrencilere meslekler hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrenciler birinci elden doğru bilgiyi edinerek geleceklerini daha gerçekçi ve yeteneklerine uygun alanlar üzerine inşa edecekler." diye konuştu.

Kariyer Haftası'nın koordinatörlüğünü yapan okulun psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni Esra Çörekoğlu, okuldaki 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik program düzenlediklerini belirterek, 12. sınıfa gelen ve gelecekteki meslekleri konusunda karar veremeyen öğrenciler için bunun iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Aziz Bünyamin Sami de geleceği hakkında yeni fikirler edinmek için programa katıldığını dile getirdi.

Sami, okula gelerek mesleklerini anlatan büyüklerine önceden hazırladığı soruları sorarak bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Zişanur Taş da daha önce meslek seçimi konusunda kararsız olduğunu bildirerek, kariyer programının faydalı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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