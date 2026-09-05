Van Bahçesaray'da yıllık 300 milyon yavru alabalık üretecek tesisin yapımına başlandı - Son Dakika
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Van Bahçesaray'da yıllık 300 milyon yavru alabalık üretecek tesisin yapımına başlandı

Van Bahçesaray\'da yıllık 300 milyon yavru alabalık üretecek tesisin yapımına başlandı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yıllık 300 milyon yavru alabalık üretmesi planlanan tesisin yapımına başlandı. Tesisin, 200 milyon liraya mal olması ve Türkiye'nin yavru balık ithalatını azaltarak iç ve dış piyasaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yıllık 300 milyon yavru alabalık üretmesi planlanan tesisin yapımına başlandı.

Devlet desteğiyle özel bir şirket tarafından Subaşı mevkisinde hayata geçirilecek tesisin inşaat alanında iş makineleriyle zemin düzleme çalışmaları yürütülüyor.

Tesisin, başta bölgedeki üreticiler olmak üzere Türkiye genelindeki iç piyasanın yavru alabalık ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunması hedefleniyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Kaymakam Salih Kartal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, gazetecilere, Bahçesaray'daki suyun Türkiye'deki su kaynakları içinde bakterisi olmayan, tertemiz bir su olduğunu söyledi.

Bu özelliğiyle suyun balık üreticilerinin dikkatini çektiğini belirten Türkmenoğlu, Van'da yıllık balık üretiminin yaklaşık 12 bin ton olduğunu dile getirdi.

Bahçesaray'a 1,5 yılda büyük bir tesis kazandıracaklarını vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye buradan ihraç edilecek yavru balıkların merkezi olacak. Bir yılda 300 milyon balık üretecek olan tesis, hem Bahçesaray'a hem ülkemize katma değer katacak. Tesisimizin en büyük özelliği, temiz suyun üzerine kuruluyor olması ve yavru balık ithalatımızın önüne bir set oluşturmasıdır. Yılda yaklaşık 400 milyon dolara yakın yurt dışından yavru balık ithal ediyoruz. Sudaki bakterilerin bunu engellemesinden dolayı böyle bir durum söz konusu. Yatırım yaklaşık 200 milyon liraya mal edilecek. Sonrasında ithal ettiğimiz yavru balıkların üretimini ihracata dönüştüreceğiz. Burada üreteceğiz, iç ve dış piyasaya ihraç edeceğiz."

Kaynak: AA

Bahçesaray, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Bahçesaray'da yıllık 300 milyon yavru alabalık üretecek tesisin yapımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Bahçesaray'da yıllık 300 milyon yavru alabalık üretecek tesisin yapımına başlandı - Son Dakika
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