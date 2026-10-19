Van Başkale\'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo 958 gram esrar bulundu

Van Başkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo 958 gram esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın Koçdağı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında soruşturma başlatıldı.
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide çuvallar içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, arazide gizlenmiş çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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