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(VAN) - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "görevden uzaklaştırma" kararı belediye önünde polis tarafından tebliğ edildi. Kararı imzalamayan Zeydan "Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler" dedi. Polis, belediye önünde ve içinde beş gündür nöbet eylemi yapan kalabalığı müdahale ederek dağıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının ardından belediyeye kayyum atanması beklenirken, buna karşı belediye önünde başlatılan nöbet eylemi beş gündür sürüyordu. Sabaha karşı 04.00 sularında polis belediye binasını çevirdi. Belediye binası içinde ve belediye önünde toplananlara müdahale sırasında TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı

Müdahalenin ardından, Abdullah Zeydan için çıkarılan "görevden uzaklaştırma" kararı belediye önünde polisler tarafından tebliğ edildi. Zeydan, tebligatı imzalamayı reddetti. Karara tepki gösteren Zeydan, "Utanmazlar siz nasıl bu halkın karşısına çıkacaksınız! Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Tebliği kabul etmiyorum. Bu bir darbedir. Halka karşı bir darbedir. Kabul etmiyorum. 1 milyon 200 bin kişinin hakkını çalıyorsunuz bir tebligatla. Halk iradesini eziyorsunuz. Ne yapsın bu insanlar? Bizim siyasi saiklerle tutuklandığımızı AİHM hükmetti. Anayasa'yı çiğniyorsunuz" tepkisinde bulundu.

Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak" diye yazdı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, sabaha karşı belediye binasına giren polisin, geçmiş kayyum döneminden kalan belediye borçlarını gösteren pankartı kaldırdığını anları paylaştı.

DEM Parti'den ilk tepki: Halkın iradesine vurulmuş bir darbedir

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Bu bir darbedir! Van Büyükşehir Belediyemize yapılan gece yarısı kayyım darbesi, halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Belediye binamızın basılması, halka gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırılması, çocukların, yaşlıların darp edilip gözaltına alınmasını lanetliyoruz! Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!" denildi.