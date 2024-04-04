Van Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Abdullah Zeydan'dan Açıklama

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan, "Halkımızın iradesini sahiplenmesini selamlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği hukuka uygun kararın, hukukun üstünlüğü anlamında daha iyi bir yere geleceği ümidiyle ve toplumsal barışın iradesini daha da büyütmek umuduyla, kararın yerinde bir karar olduğunu tekrar söylüyorum" dedi. Zeydan, bir basın mensubunun mazbataya ilişkin sorusu üzerine, "yarına" karşılığını verdi.

YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına yapılan itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Vatandaşlar, Zeydan'ı DEM Parti Van İl Örgütü'nde alkışlarla karşıladı. Zeydan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli halkımız emekleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz, dünden beri 500'e yakın yurttaşımız gözaltına alındı, halen bunlar Emniyet'te ve Adliye'de. Maalesef birçok yurttaşımız da hafif bir şekilde yaralı, hastanede. Dolayısıyla bugün şenlik, eğlence babında bir şey yapmayacağız. Yaralı yurttaşlarımızı ziyaret edeceğiz ve Adliye'ye gideceğiz. Halkımızın iradesini sahiplenmesini selamlıyoruz. YSK'nın verdiği hukuka uygun kararın, hukukun üstünlüğü anlamında daha iyi bir yere geleceği ümidiyle ve toplumsal barışın iradesini daha da büyütmek umuduyla, kararın yerinde bir karar olduğunu tekrar söylüyorum. Değerlerinize, partinize sahip çıktığınız için de teşekkür ediyorum. Bütün toplumsal muhalefete, Türkiye'de 85 milyon yurttaşa, demokratlara, siyasi parti liderlerine, STK'lara gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyoruz."

Abdullah Zeydan, "Mazbatayla ilgili bir gelişme var mı?" sorusunu, "yarına" diyerek yanıtladı.