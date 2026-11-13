Van'da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın 12 ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda 92 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Aramalarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Van'ın 12 ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçunu işledikleri tespit edilen 92 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı3. SayfaGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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