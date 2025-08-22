Van\'da 127 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Van'da evin çatısı ile bahçesinde yetiştirilen 127 kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda evin çatısında ve bahçesinde yetiştirilen 127 kök kenevir bulundu.
Evde yapılan aramada 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
