Van\'da 1300 Fidan Dikildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1300 fidan toprakla buluşturuldu.
Bahçesaray Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 1300 fidan toprakla buluşturuldu.
Çevre bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin süreceği bildirildi.
