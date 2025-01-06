Van'da 131 Şüpheli Yakalandı

Güncel

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında farklı suçlardan aranan 131 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 131 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında hapis cezası olanların da bulunduğu 34'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, 4 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 2 tüfek, 25 fişek, bıçak, cep telefonu, 770 paket bandrolsüz kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.