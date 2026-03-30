Van'da 180 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 180 kişi yakalandı, 73'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 22-29 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 180 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 164 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, delici kesici alet, 42 sentetik hap, 30,50 gram esrar, 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca kumar amaçlı oyun oynandığı tespit edilen 2 işletmede 56 kişiye 649 bin 824 lira idari para cezası uygulandı.