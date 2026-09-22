Van\'da 2. İRAP çalıştayında 2027-2031 afet risk azaltma eylemleri değerlendirildi

Van'da, kentin afetlere karşı dirençliliğinin artırılması ve risklerin azaltılması amacıyla 2027-2031 dönemini kapsayacak 2. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalıştayı düzenlendi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve ilgili paydaş kurumların afet masalarında görevli asil ve yedek temsilcileri katıldı.

Çalıştayda ilin mevcut afet riskleri değerlendirilerek risklerin azaltılmasına yönelik ihtiyaçlar ele alındı. Yeni plan döneminde uygulanacak amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği çalıştayda, kurumların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Masa çalışmalarında, afet risklerinin azaltılmasına yönelik öncelikli alanların belirlenmesi, kurumların sorumlulukları doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaların ortaya konulması, somut ve uygulanabilir eylemlerin oluşturulması ile bu eylemlerin sorumlu ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilmesi konuları ele alındı.

Çalıştayda ayrıca eylemlerin izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte hazırlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile 2027-2031 döneminde yürütülecek risk azaltma çalışmalarının planlı ve sürdürülebilir hale getirilmesi üzerinde duruldu.