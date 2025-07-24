Van'da 258 Kişi Sigara Bıraktı - Son Dakika
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Van'da 258 Kişi Sigara Bıraktı

24.07.2025 11:44
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Van'da sigara bırakma polikliniğinde 3 ayda 258 kişi sigarayı bıraktı, uzmanlar destek veriyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde 3 ayda 258 kişinin sigarayı bırakması sağlandı.

İpekyolu ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde üç ay önce hizmete başlayan poliklinikte sigaradan kurtulmak isteyenlere hizmet veriliyor.

Poliklinikte görevli uzman doktorlar, bağımlılık düzeyine göre uyguladıkları tedavilerle başvuranların sigarayı bırakmalarına öncülük ediyor.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, gazetecilere sigaranın en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlıklı hayat merkezlerinin vatandaşın yaşam kalitesini artırdığını belirten Kul, şöyle konuştu:

" Türkiye'de kadın ve erkeklerde birinci ölüm nedeni kalp krizidir. Kalp krizlerinin en önemli sebeplerinden biri de sigaradır. Sigaranın yanında yüksek tansiyon, kolesterol, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam da etkilidir. Erkeklerde ikinci ölüm nedeni ise akciğer kanseridir. Bunun oluşumunda yüzde 90 oranında sigara etkilidir. Sigaranın verdiği zarar artık ansiklopedilere, kitaplara sığmıyor. Sigara bizim düşmanımız. Gelin kendinize sağlıklı, dumansız bir yaşam seçin. Polikliniğimiz 3 ay önce hizmet vermeye başladı. Bu sürede 258 bağımlıya sigarayı bıraktırdık. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkesi polikliniğimize bekliyoruz."

"Sigara içtiğim için çok pişmanım"

Sigara bırakma polikliniğine başvuran 3 çocuk babası 65 yaşındaki Soner Kul ise yıllardır sigara kullandığını ifade etti.

Sigarayı bırakmak istediğini dile getiren Kul, "Doktorlara güveniyorum. Onların desteğiyle bağımlılıktan kurtulmak istiyorum. Sağlığım çok zarar gördü. Boğaz ağrısı şikayetlerim var. Ameliyat oldum. Sigara içtiğim için çok pişmanım." dedi.

Doktorların desteğiyle 29 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bırakan 49 yaşındaki Serap Bük de "Sigaranın zararlarından kurtulmak için polikliniğe başvurdum. Doktorun tavsiyeleriyle verdiği ilaçları kullandım ve 25 günde bağımlılıktan kurtuldum. Artık sigara kullanmıyorum. Sigarayı bırakmak çok da zor değilmiş. Biraz geç kalsam da sigaradan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 258 Kişi Sigara Bıraktı - Son Dakika

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