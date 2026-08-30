Van\'da 30 Ağustos Coşkusu: Atlı Birlikler Büyük Alkış Aldı

VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanırken, asker ve atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.

Van'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ozan Balcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Topcu, tören birlikleri ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından tören, askeri bandosunun mini konseriyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından program, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı'nın ödül vermesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi. Resmi geçitte askerler, jandarma ve polis atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.