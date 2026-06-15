Van\'da 44 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında yapılan aramalarda 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı.

Hudut kartallarının, Van sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirdiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği aktarıldı.