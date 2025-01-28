Van'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Van'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Van\'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Van'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

28.01.2025 17:46
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Van'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Ayla Gündoğmuş, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, kadınların toplumun en dinamik, en güçlü ve en etkili unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Kadınların toplumda sahip olduğu önemin bilincinde olduklarını belirten Gündoğmuş, "Emeğiniz, fedakarlığınız ve azminiz, ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli unsurlardandır. Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır kadınlarımızın ekonomik hayatta, sosyal alanda ve siyasette daha güçlü yer alabilmesi için önemli çalışmalar yaptı." dedi.

Kadınların sadece ailelerin değil toplumun da temel taşları olduğunu ifade eden Gündoğmuş, şunları kaydetti:

"Kadınların güçlendirilmesi sadece cinsiyet eşitliği meselesi değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın, demokratikleşmenin ve sürdürülebilir gelişmenin de anahtarıdır. Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasete kadar her alanda kadınlarımızın daha etkin rol alması için çalışıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, kendine güvenen bireyler olarak topluma yön vermek, ülkemizi daha ileri taşımak için kararlı adımlar atmak zorundayız. Birlikte daha çok kadının karar alma süreçlerinde yer almasını sağlamak, kadınlarımızı destekleyip güçlendirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Her zaman kadınların ve gençlerin yanında olacaklarını dile getiren eden Arvas, "Memleketimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Kucaklayıcı olacağız. Kadınlarımızın ve annelerimizin yeri başımızın üstündedir. İlimizin selameti için teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

Kongrede İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Zerrin Alpaslan da "Kadınlarımızın ilerlemesi sosyal adaletin şartıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kadın istihdamını artırmak için birçok proje ve teşvik hayata geçirildi. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye daha çok projenin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ise partilerinin bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, siyasette kadına büyük önem verildiğini aktardı.

Kongreye, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

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