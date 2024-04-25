Van'da Bahar Şenliği Etkinliği Kadınlara Eğlenceli Anlar Yaşattı

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Van'da düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katılan kadınlar, halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışması yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Edremit Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Aile Destek Merkezinde kadınlara yönelik bahar şenliği düzenlendi.

Merkezde kurs gören ve mahallede yaşayan kadınların ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara ayran aşı ikram edildi.

Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışmasının yapıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Yarışmalarda dereceye giren kadınlara tiyatro bileti ve hediyelerin verildiği etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

Merkezin koordinatörü Müyesser Baytar, AA muhabirine, bahar şenliklerine kursiyerlerin ve mahalledeki kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

Amaçlarının sadece kadınların el becerilerini geliştirmek olmadığını aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da gelişmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirten Baytar, "Bugün düzenlediğimiz bahar şenliğinde kadınlar gönüllerince eğlendi. Kazananlara hediyeler verdik. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Merkezde okuma yazma kursuna katılan Sıdıka Baysal ise "Burada halay çektik, yarışmalara katıldık. Çok eğlendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.