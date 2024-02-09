Van'da balıkçı tekneleri limanda mahsur kaldı
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanının göle açılan kısmının kum ile dolmasıyla tekneler mahsur kaldı.
Son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu (Amik) Mahallesi'nde su seviyesinin azalması nedeniyle balıkçı tekneleri göle açılamıyor. Limana giremeyen ve dışarıda demir atan tekne ile mahsur kalan tekneler kurtarılmaya çalışıyor.
Bir tekneyi çıkarmaya çalışılırken şanzıman parçası kırılarak çıkmaktan vaz geçildi.
"Dört gündür limanda mahsur kaldık"
Balıkçı Mehmet Ateş, "Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Balıkçılık sektöründe liman alarak bir türlü düzen tutturamadık. Şuanda dalgaların getirdiği kum, limanımızı kapattı. 4 gündür burada mahsur kaldık. Bizde kendi imkanlarımızla çıkalım dedik yaklaşık 2-3 saat uğraştık teknenin şanzıman parçasını kırdık. Muhtarımız Adana Bölge Başkanlığını aradı. Onlarda bize talep te bulunuruz önümüzdeki yıl yatırım programına alırız o zaman değerlendiririz artık ne gerekiyorsa size yardımcı oluruz. Bu bahsettiği yatırım planı ne zaman, 1 yıl sonra mı, 3 ay sonra mı 5 yıl sonramı. Artık anlayacağınız Van Gölü'nde balıkçılık sektörü tamamen bitti. Şuanda bir çok tekne limanda mahsur kaldı. Yetkililerin bir an önce sorunumuza el atmasını bekliyoruz" dedi.
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