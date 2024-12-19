Van\'da Buz Etkisi: Ağaçlar Kırağı Tuttu

Van buz kesti: Ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu
VAN - Van'da kar yağışı sonra etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirirken, ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz kesti.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, aç kalan bir tilki yem bulmak için yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. İpekyolu ve Muradiye ilçe sınırlarında bulunan yerleşim yerlerinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle denizden bin 700 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz kesti.
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