Van'da Çığ Tehlikesi İzleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Çığ Tehlikesi İzleniyor

Van\'da Çığ Tehlikesi İzleniyor

AFAD, çığ riskini belirlemek için 13 kişilik ekip ile Van-Bahçesaray yolunda incelemeler yaptı.

29.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da AFAD koordinesinde 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van- Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan noktalarda ölçümler yaptı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketindeki acıların tekrar yaşanmaması için sıkı önlemler alınıyor.

AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aralarında jeoloji ve harita mühendislerinin yer aldığı 13 kişilik "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" bölgede inceleme yaptı.

Çığ yataklarındaki kar tabakalarında ölçümler yaparak kristalleşme oranı, katmanlar arasındaki ısı farkı, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri belirleyen ekip, riskli olduğu değerlendirdikleri bölgeleri kayıt altına aldı.

Ekip, değerlendirmenin ardından hazırlayacağı raporu ilgili kurumlarla paylaşarak, kara yolunda önlem alınmasını sağlayacak.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Bahçesaray, İnceleme, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, AFAD, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Çığ Tehlikesi İzleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Çığ Tehlikesi İzleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.