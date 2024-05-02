Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerine devam ediyor

Van\'da çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerine devam ediyor

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylemlere bu hafta da devam etti. Aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalışarak, çocuklarının geri dönmesini istediklerini dile getirdi.

02.05.2024 13:36
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizlerle çocuklarının resimlerini taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Baba Fevzi Yağmur, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunun geri dönmesi için yağmur ve kar demeden nöbete devam ettiğini söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getiren Yağmur, "Uzun yıllardır oğlumun peşindeyim. Çocuğumu kandırdılar ve dağa götürdüler. Biz burada ağlarken onlar ise şarkı çalıyor. Bizim ciğerimiz yanıyor. Oğlum, her gün geri dönmeni bekliyorum, ne olur geri dön." dedi.

Evlat nöbetini senelerdir sürdürdüğünü belirten anne Gülser Alkan, "Oğlumun geri dönmesi için kar, kış demeden buraya geliyorum. Yıllar önce oğlumu dağa götürdüler. Artık dayanamıyorum yaşlı bir kadınım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Oğlumun geri dönmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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