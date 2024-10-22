Van\'da Depremzedelere Devlet Desteği

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Van'da, 13 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan ahırlarda küçük ve büyükbaş hayvanları telef olan besicilerin yaraları, devletin sağladığı yardımlarla sarıldı.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hasara yol açtı.

Tuşba ilçesindeki 300 hane ve 1600 nüfuslu Alaköy Mahallesi de 7,2 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma yol açtığı mahallelerden biri oldu.

Depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede, yıkılan ya da ağır hasar evlerin yerine, "evini yapana yardım" kapsamında depreme dayanıklı yeni evler inşa edildi.

Yıkılan ahırların yerine daha modernlerinin yapıldığı mahallede, hak sahiplerine telef olan hayvanlarının yerine yenileri teslim edildi.

Ahırlarının yıkılması ve hayvanlarının telef olmasıyla büyük yara alan mahalledeki besiciler, devletten aldıkları desteklerle yeniden hayvancılık faaliyetlerine başladı.

Mahallede besicilik yapan 59 yaşındaki Sabahattin Aycan, AA muhabirine, 23 Ekim 2011'deki depremde ev ve ahırının yıkıldığını söyledi.

Ahırdaki 25 büyükbaş hayvanından 5'inin telef olduğunu belirten Aycan, şunları kaydetti:

"Zor günler atlattık. Biz yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Deprem olduğunda şehir merkezindeydim. Hemen köye döndüm. Karşılaştığım manzara karşısında yürüyemedim. Evim, ahırım yıkılmıştı. Devletimiz her konuda bize yardım etti. Bana ev ile 18 metrekarelik modern bir ahır yapıldı. Yıkılan evleri, ahırları belki de bir ömür çalışsak tekrar inşa edemezdik. Burada öyle bir enkaz yığını vardı ki tüm gücümüzle çalışsak onu kaldıramazdık. Bize betonarme, sağlam yapılar yapıldı. Hayvanı telef olan besicilere hayvan hibe edildi. Evler ve ahırlar yapıldı. Allah devletimizden razı olsun. Sağlanan imkanlar sayesinde toparlandık. Geçimizi hayvancılıkla sağlıyoruz."

"Telef olan hayvan sayısı kadar hayvan hibe edildi"

Besici Eyüp Baycan ise depremin üzerinden geçen 13 yıllık süreçte kentteki yaraların sarıldığını ifade etti.

Depremde 41 küçükbaş hayvanının telef olduğunu anlatan Baycan, şunları söyledi:

"Balkonda otururken deprem oldu. Yaşlı babamı hemen dışarı çıkardım. Ahırımız bir anda yıkıldı. Evimiz hasar aldı. Kardeşimin evi de yıkılmıştı. Kuzenim ile ablamın hayvanları telef olmuştu. Köyün içine indiğimizde enkaz altında kalanların olduğunu gördük. Onları kurtarmaya çalıştık. 11 kişi vefat etti. Zor günlerdi. Allah bir daha yaşatmasın. Hayvancılık yaparak geçimizi sağlıyoruz. Telef olan hayvanlarımızın sayısı kadar hayvan hibe edildi. Yıkılan ahırlarımızın yerine yenileri inşa edildi. Allah devletimize zeval vermesin."

"Tüm zararlar karşılandı"

Mahalle sakinlerinden muhtar azası Şerafettin Cancan da 23 Ekim 2011'de acı bir deprem yaşadıklarını dile getirdi.

Depremden sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yardımına koştuğunu vurgulayan Cancan, şöyle konuştu:

"Deprem günü Mollakasım Mahallesi'ndeydim. Köye geldiğimizde neredeyse ayakta duran yapı kalmamıştı. Tamamı yerle bir olmuştu. Her taraf toz duman içindeydi. Evler, ahırlar yıkılmıştı. 11 cenazemiz vardı. Yaklaşık 200 ahır yıkıldı. Yaklaşık 400 büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız telef oldu. Çok zorluklar yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm zararlar karşılandı. Hayvanları telef olanlara hayvan verildi. Vatandaşların neredeyse tüm sorunları çözüldü. Mahallemize yaklaşık 250 ev yapıldı. Yaralarımız devletimizin imkanlarıyla sarıldı."