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Van'da Dünya Robot Kupası Heyecanı

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Van'da 130 takım, Dünya Robot Kupası yarışmasında yapay zeka ve robot projeleriyle yarışıyor.

08.11.2024 13:51
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Van, dünya robot kupasına ev sahipliği yapıyor

Van'da 130 takım robot kupası için yarışıyor

VAN - Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu ve FIRA Avrasya Bölge Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı, Van'da heyecanla sürüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Türkiye başta olmak üzere 7 farklı ülkelerden toplam 130 takım katıldı. Takımlar; yapay zeka, sensor teknolojisi, makine öğrenimi ve gelişmiş mekanik tasarımları içeren projelerini stantlarda tanıtarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kentte 3 gün sürecek etkinlik boyunca yarışmacılar, özgün robotik projeleriyle en iyi dereceyi almak için yarışacak. Yarışmaların sonunda başarılı ekiplere sertifika verilecek.

İHA muhabirine konuşan FIRA Avrasya Sorumlusu Prof. Dr. Soroush Sadeghnezhad, bu organizasyonun hem katılımcılara hem de genç yeteneklere uluslararası robotik sahnesinde deneyim kazanma fırsatı sunduğunu belirtti. Van'da yapılan bu yarışmanın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıracağını ifade eden Prof. Dr. Sadeghnezhad, "Bu yıl yarışmaları Van'da yapmaya karar verdik. Bu yarışma için üniversite ve lise öğrencilerini Van'a getirdik. 130 takımımız var ve 7 ülkeden katılım sağladılar. Burada ilk üç derecesine giren yarışmacılar, dünya şampiyonasında yarışacaktır. Bu yarışma da 2025 Ağustos ayında olacaktır" dedi.

Robot yarışlarını bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli izledi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Dünya, Van, Son Dakika

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