Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali çocuklar için keyifli bir etkinlik alanı oldu - Son Dakika
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Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali çocuklar için keyifli bir etkinlik alanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, konserler, tiyatrolar, sergiler, atölyeler ve diğer etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor. Festival, Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştiriliyor ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Çocuklar ve gençler, etkinlikler sayesinde eğlenirken aynı zamanda farklı beceriler kazanıyor. Festival, Van halkı tarafından da ilgiyle karşılanıyor ve gelecek festivallerin daha da iyi olması temenni ediliyor.

05.07.2024 21:19
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

Bu yıl festival rotasına dahil edilen kentte, konser, tiyatro, sergi, atölye, söyleşi, opera gösterileri ve gastronomi deneyimleri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin yapıldığı Atatürk Kültür Parkı'na gelen yüzlerce çocuk ve genç, hem eğleniyor hem de atölyelerde farklı beceriler kazanıyor.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, festivalin son günü olan 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ailesiyle etkinlik alanına gelen 11 yaşındaki Yuşa Caniş, şimdiye kadar birçok farklı etkinliğe katıldığını söyledi.

Etkinlikleri çok beğendiğini belirten Caniş, "Festivalde çok eğleniyorum. Bütün şehirlerde bu tür festivaller yapılmalı. Çünkü bizim kadar büyükler de eğleniyor. Üç gündür tüm etkinliklerin tadını çıkarıyorum." dedi.

Çocuklardan Beyza Kaval da "Etkinlikleri çok mantıklı ve güzel buldum. Keşke hiç bitmese. Arkadaşlarımla festival alanına gelip oyunlar oynuyor, eğleniyoruz. Gündüz etkinlik, akşam da konserler oluyor." diye konuştu.

Festival açtıkları atölyelerde çocukları ağırlayan Selma Balkan ise "Çocuklar atölyelere ilgi gösteriyor. Van'da bu tür etkinliklerin yapılması bizleri de mutlu etti. Bundan sonra yapılacak festivaller daha da iyi olur. Her ilden bir kişi burada stant açtı. Van halkı bizi ziyaret ederek neler yaptığımızı görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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