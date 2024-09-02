Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonları: 66 Göçmen Yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 32 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 66 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.