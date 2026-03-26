Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

26.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK tarafından kaçırılan çocuklar için ailelerin 119. haftada düzenlediği evlat nöbeti sürüyor.

VAN'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 119'uncu haftada da sürdü. Aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne 'sessiz yürüyüş' yaptı. Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Gelin devlet güçlerine teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Bu mücadele sadece kızım Şerima için değil, tüm çocuklar içindir" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, slogan atmadan DEM Parti İl Binası'na kadar yürüdü. 119'uncu haftada süren yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, parti binasından da müzik açılmadı.

'YILLARDIR EVLAT HASRETİ ÇEKİYORUZ'

Eyleme, 2012 yılında dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, yıllardır evladından haber alamadığını belirtti. Sancar, "Yaklaşık 15 yıldır evladımdan ayrıyım. Kızımdan dolayı ne bayramlarımız bayram ne de seyranlarımız seyran. 2019'dan bu yana yılmadan, usanmadan bu haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. Son nefesimize kadar da devam edeceğiz. Evlat acısının tarifi yoktur. Ölü ya da diri, evladımızı istiyoruz" dedi.

Çocuklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sancar, "Evlatlarımız bu kapıdan gitmişti, yine bu kapıdan alacağız. Son nefese kadar buradayız. Gelin devlet güçlerine teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Bu mücadele sadece kızım Şerima için değil, tüm çocuklar içindir. Yıllardır gözyaşı döküyorum, başka anneler ağlamasın. Artık silahlar değil, umutlar konuşsun. Şerima kızım, beni duyuyorsan seni hasretle bekliyorum" diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA

Güncel, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:52:57. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.