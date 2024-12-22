Van'da Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı - Son Dakika
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Van'da Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı

Van\'da Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı

Van'da düzenlenen çalıştay, gençlerin gelişimi için farklı sosyal ve kültürel değerleri bir araya getirdi.

22.12.2024 16:46
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Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, programda yaptığı konuşmada, gençlerin gelişimine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlik merkezlerinde birçok sportif faaliyetin yürütüldüğünü belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için ilimizde birçok kütüphane ve kültür merkezi açtık. Türkiye'de benzeri görülmeyecek sayıda kitap ve eğitim materyali desteği sunduk. Valimiz, ülkemizin geleceği olan gençleri çok önemsiyor. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Gençlerimizin kentte sportif veya akademik anlamda sunulan tüm imkanları sonuna kadar kullanmalarını istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise "Bakanlığımızın amacı, bu çalışmalarla farklı sosyal, ekonomik, kültürel değerleri olan gençlerimizi bir araya getirip görüşlerini rahatlıkla ve açıkça dile getirmelerini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gençlik politikasını belirlemek. Gençlik, gelecek demektir. Gençlerimizin fikirleri ve görüşleriyle gençlik politikasını belirlerken geleceğimizi de şekillendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İbrahim Gültekin, Yalçın Özdemir, Yerel Yönetim, Politika, Gençlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Spor, van, Son Dakika

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