Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 kişi tutuklandı

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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 7-21 temmuzda yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.