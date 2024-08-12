Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı

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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-11 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.